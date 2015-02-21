"الأمن العام": سقوط 30 إرهابيًا فى استهداف بؤر إجرامية بـ10 محافظات

أكد اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية المصرية، أن الأجهزة الأمنية تواصل شن حملاتها الأمنية الموسعة التى تستهدف البؤر الإجرامية، لملاحقة الخارجين عن القانون، واستهداف الأوكار التى تتخذها العناصر الإرهابية مأوى لهم، بهدف القضاء على كل تلك البؤر وتحقيق الأمن فى كافة ربوع البلاد.

وأشار اللواء سيد شفيق، مدير مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن القوات نجحت فى مداهمة عدة بؤر إرهابية فى 10 محافظات، وتمكنت من ضبط 30 من العناصر الإخوانية الإرهابية ومثيرى الشغب، والصادر بشأنهم قرار ضبط وإحضار من قِبل النيابة العامة، والمتورطين فى الاعتداء على المقرات الشرطية والتحريض على العنف ضد رجال الجيش والشرطة.

وأضاف مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، أن الحملات تمكنت من استهداف عدد من العناصر الإخوانية الإرهابية ومثيرى الشغب فى محافظات بورسعيد والبحيرة وجنوب سيناء وأسيوط والإسكندرية والدقهلية ودمياط والفيوم وبنى سويف وأسوان .