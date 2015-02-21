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ارتفاع حصيلة قتلى هجوم مقديشيو إلى 25 شخصا

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ارتفاع حصيلة قتلى هجوم مقديشيو إلى 25 شخصا ارتفاع حصيلة قتلى هجوم مقديشيو إلى 25 شخصا
أعلنت الصومالية اليوم السبت، ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الذى استهدف فندقا بوسط العاصمة مقديشيو إلى 25 شخصا.

وذكرت "إيه.بى.سى" الأمريكية أن بيانا صدر عن مكتب رئيس الوزراء الصومالى عمر عبد الرشيد أوضح أن أحد المتطرفين صدم بوابة الفندق بسيارة محملة بالمتفجرات، بينما قام متطرف آخر بتفجير نفسه، فيما وصل عدد الجرحى إلى أكثر من 40 شخصا من بينهم نائب رئيس الوزراء محمد عمر ووزيران فى الحكومة.

يذكر أن حركة الشباب الموالية للقاعدة قد أعلنت مسئوليتها عن الهجوم، وتحاول الحركة انتزاع السيطرة على الصومال من الحكومة التى تدعمها الأمم المتحدة.
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مصر 365

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