ضبط مدير مستودع بوتاجاز بحوزته 424 أسطوانة لبيعها فى السوق السوداء بسوهاج

تمكنت إدارة مباحث تموين سوهاج، برئاسة العقيد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين ، وبإشراف اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، من ضبط صاحب مستودع بوتاجاز، لتصرفه فى كمية من الأسطوانات فى السوق السوداء بقصد التربح.

تلقت إدارة مباحث تموين سوهاج شكاوى من أهالى مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج، بقيام صاحب أحد المستودعات بالتصرف فى الحصة الخاصة بهم فى السوق السوداء بالبيع.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العقيد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين وقاده الرائد حاتم عسكر ضابط الإدارة، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما، برئاسة الرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز شرطة طما والنقيب رفعت الحلوجى معاون مباحث المركز، وأسفرت الجهود عن ضبط "خالد.م.ع" 35 عاما مدير مسئول مستودع بوتاجاز، ويقيم دائرة مركز طما لتصرفه فى عدد "424" أسطوانة بوتاجاز من حصة المستودع لبيعها بالسوق السوداء.

وبمواجهة المتهم، اعترف بتصرفه فى تلك الكمية بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1335 جنح مركز طما لسنة 2015، وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

>