أطعمة لعلاج آلام الدورة الشهرية

تعانى النساء والفتيات البالغات من اضطرابات عديدة خلال الدورة الشهرية، ومن أبرزها آلام الطمث، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير أبرز النصائح الغذائية للحد من هذه الآلام وتخفيفها، حسبما نشر مؤخراً بالموقع الطبى الأمريكى "العلاج بالغذاء".

وهى تشمل..

>1. تناول الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية "أوميجا-3" مثل بذور الكتان والزيت الحار وفول الصويا وعين الجمل والأسماك الغنية بالزيت مثل السالمون والسردين، حيث يتمتع هذا الحمض الدهنى الشهير بخواص مضادة للالتهابات تساهم فى الحد من آلام الدورة الشهرية.

فيما يجب الحد من تناول الأطعمة الغنية بالأوميجا-6 والتى تزيد من حدة آلام الطمث، نظراً لأنها تحفز إنتاج مواد تسبب الالتهابات مثل الليكوترايين والبروستاجلاندين، وتحد من وصول الأكسجين إلى الرحم، وهو ما يزيد من حدة آلام وانقباضات الرحم.

2.يجب تناول المكمل الغذائى "فيتامين هـ" وخاصة فى بداية أيام الدورة الشهرية، نظراً لأنه يحد بشكل ملحوظ من آلام الطمث، ويحد من تكوين البروستاجلاندين، التى تسبب الالتهابات وتزيد من حدة الآلام.

3.تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "ب6"، يساهم فى الحد من آلام الطمث، ومن أبرزها: الموز والعدس والحمص والشوفان وصدور الدجاج.

4.تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "ب3" لأنها تساهم فى الحد من آلام الدورة الشهرية بنسبة 90%، وكما أنه يقلل من انقباضات الرحم.

5.تناول كميات كبيرة من الكالسيوم والزنك والمغنسيوم يساهم فى الحد من آلام الدورة الشهرية ويقلل شدتها ويحد من تقلصات الرحم بشكل عام، ومن أبرز هذه الأطعمة الخضروات الورقية خضراء اللون والمحار ولحوم الطيور، ويجب الحصول على مكملات الماغنسيوم لأن طهى الأطعمة يساهم فى تقليل مستوياته بها بشكل ملحوظ.

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