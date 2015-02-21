دراسة أمريكية: إدمانك لاستخدام هاتفك المحمول يوقعك فريسة للأرق

حذرت دراسة طبية أمريكية من إدمان استخدام الهاتف المحمول قد يدفعك للمعاناة بصورة متزايدة من حالات الأرق واضطرابات النوم.

فقد وجدت أحدث الدراسات الطبية أن الأشخاص الذين لديهم شغف يصل إلى الإدمان باستخدام الهواتف المحمولة الأكثر عرضة للتغيرات فى المزاج، والمعاناة من الأرق واضطرابات عادات النوم.

فقد توصل الباحثون بجامعة "بايلور" الأمريكية إلى أن الأشخاص الذين هم تحت ضغط شغف دائم لفحص هواتفهم المحمولة أو التحدث فيها لأكثر من 10 ساعات، الأكثر عرضة للتغيرات المزاجية.

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