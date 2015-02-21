الأربعاء المقبل.. إقامة أول دورى للمعلومات بجامعة قناة السويس

تنظم إدارة النشاط الثقافى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة قناة السويس دورى للمعلومات يوم الأربعاء القادم ٢٥ فبراير الجارى، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمود عبد المحسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف فاتن السيد مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وقال الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة القناة، إن تنظيم الدورى العام للمعلومات يأتى حرصا من الجامعة على تشجيع الطلاب على التنافس فى المعلومات العامة والعلمية والثقافية والسياسية والدينية ولاختيار منتخب الجامعة الذى سيشارك فى أسبوع شباب الجامعات الذى سيقام بجامعة قناة السويس.