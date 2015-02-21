أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الأربعاء المقبل.. إقامة أول دورى للمعلومات بجامعة قناة السويس

Google+ Print
الأربعاء المقبل.. إقامة أول دورى للمعلومات بجامعة قناة السويس الأربعاء المقبل.. إقامة أول دورى للمعلومات بجامعة قناة السويس
تنظم إدارة النشاط الثقافى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة قناة السويس دورى للمعلومات يوم الأربعاء القادم ٢٥ فبراير الجارى، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمود عبد المحسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف فاتن السيد مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وقال الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة القناة، إن تنظيم الدورى العام للمعلومات يأتى حرصا من الجامعة على تشجيع الطلاب على التنافس فى المعلومات العامة والعلمية والثقافية والسياسية والدينية ولاختيار منتخب الجامعة الذى سيشارك فى أسبوع شباب الجامعات الذى سيقام بجامعة قناة السويس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365