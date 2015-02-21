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اليوم.. تنظيم أكبر مظاهرة إلكترونية لدعم الجيش فى مواجهة الإرهاب

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ينظم رواد موقعى التواصل الاجتماعى فيسبوك وتويتر ، اليوم السبت، أكبر مظاهرة إلكترونية على صفحاتهم والصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى، لدعم الجيش المصرى فى حربة ضد الإرهاب فى ليبيا وسيناء.

وأوضح الرواد، أن الدعوة تأتى للحفاظ على أمن وسلامة الوطن وحماية أرواح المصريين فى الداخل والخارج، بعد توجيه ضربات عسكرية ضد تنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا، عقب استشهاد 21 مصريًا.

وأعلن المستخدمون فى دعواتهم بدء مظاهرات التأييد الإلكترونية فى تمام الساعة الـ12 ظهرًا، والمشاركة ستكون باستخدام هاشتاجات "الجيش_ المصرى_رجال"، و"تحيا_"، و"كلنا_الجيش_المصرى".

وعبر المشاركون عن فخرهم واعتزازهم بالجيش المصرى الذى لم يتهاون فى الحصول على حق ضحايا العمل الإرهابى من قِبَل تنظيم "داعش"، وذبح الـ21 مصريًّا بليبيا قائلين "تسلم الأيادى.. تسلم يا جيش بلادى".

صورة متداولة لجندى أثناء خدمته تحت الأمطار - 2015-02 - اليوم السابع

صورة متداولة لجندى أثناء خدمته تحت الأمطار

دعوة المظاهرة الإلكترونية لدعم الجيش المصرى - 2015-02 - اليوم السابع

دعوة المظاهرة الإلكترونية لدعم الجيش المصرى

تداول شعار

تداول شعار "تحيا مصر"

تداول صورة

تداول صورة "متضامنون مع قواتنا المسلحة"

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مصر 365

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