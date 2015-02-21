زيادة معدل النشاط البدنى لكبار السن يقيهم من الإصابة بنوبات القلب

كشفت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن كبار السن الذين يعانون من ضعف الحركة المهتمين بزيادة معدل النشاط البدنى، أقل عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والوفاة بسبب أمراض القلب.

ووفقاً للدراسة المنشورة مؤخراً فى مجلة جمعية القلب الأمريكية، قال كبير مؤلفى الدراسة توماس دبليو بوفورد، مدير مركز تعزيز الصحة فى جامعة معهد فلوريدا للشيخوخة فى جاينيسفيل، أن زيادة معدل النشاط البدنى قد يحسن حالة قلوب كبار السن الذين يعانون من ضعف الحركة.

ووجدت دراسة سابقة أن النشاط البدنى قد يقلل من خطر الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب لدى النساء الأكبر سنا، فى حين وجدت دراسة أخرى أن ساعة من التمارين اليومية تقلل نسب الإصابة بقصور فى القلب إلى النصف.

ويوصى الباحثون البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 64 وكبار السن بضرورة ممارسة 150 دقيقة على الأقل من التمارين الرياضية المعتدلة أو 75 دقيقة من التمارين الرياضية القوية كل أسبوع.

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