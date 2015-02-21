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الغرفة التجارية بسوهاج:مشروع التأمين الصحى يخدم 70 ألف تاجر بالمحافظة

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الغرفة التجارية بسوهاج:مشروع التأمين الصحى يخدم 70 ألف تاجر بالمحافظة الغرفة التجارية بسوهاج:مشروع التأمين الصحى يخدم 70 ألف تاجر بالمحافظة
قال المهندس أحمد الناظر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، إن الغرفة قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالجيزة، وذلك لبدء تنفيذ مشروع التأمين الصحى لأعضاء الغرفتين، مشيرًا إلى أن المشروع يخدم أكثر من 70 ألف تاجر داخل محافظة سوهاج.

وأضاف الناظر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الغرفة ستبدأ فى تلقى أوراق التجار الراغبين فى الاشتراك بمشروع التأمين الصحى بسوهاج، مؤكدًا أن الاشتراك متعدد الأنظمة من الناحية المادية، على أن تقوم الغرفة بتغطية جزء كبير من المبلغ للأعضاء ويتحمل التاجر باقى المبلغ.

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