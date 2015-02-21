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المغرب يدين الاعتداءات الإرهابية التى استهدفت ليبيا

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المغرب يدين الاعتداءات الإرهابية التى استهدفت ليبيا المغرب يدين الاعتداءات الإرهابية التى استهدفت ليبيا
أعربت المملكة المغربية عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الإرهابية التى استهدفت، أمس الجمعة، عددا من المواقع فى مدينة القبة شرق ليبيا، وأسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الأشخاص.

وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن المملكة "تتقدم بأحر التعازى وخالص المواساة لدولة ليبيا الشقيقة ولأهالى الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى".

كما أعربت المملكة عن "تضامنها التام مع دولة ليبيا الشقيقة فى مواجهة الإرهاب، الذى يمثل تهديدا خطيرا لأمنها واستقرارها، وعن وقوفها الدائم إلى جانب الشعب الليبى الشقيق لمواجهة هذه الآفة حتى يتمكن من تجاوز هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه، ويحقق تطلعاته نحو الديمقراطية والتنمية، بما يحفظ سيادة ليبيا الوطنية ووحدتها الترابية".

وجدد المغرب، فى هذا الصدد، استنكاره ورفضه القاطع للإرهاب، بكل تجلياته ومهما كانت دوافعه ومبرراته، لما يمثله من تهديد خطير للسلم والأمن الدوليين، مؤكدا، من جديد، على ضرورة تعزيز التعاون وتضافر الجهود الدولية لمواجهة هذه الظاهرة التى تتعارض مع كل الشرائع والمبادئ والقوانين الدولية.

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مصر 365