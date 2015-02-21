شريف الشوباشى: الغرب يطالب بالتحاور مع المتطرفين بليبيا رغم إرهابهم

قال الكاتب الصحفى شريف الشوباشى، إن دولة ليبيا بها 10 قبائل تعانى من فوضى شديدة جدا، ولابد من دعم الحكومة الشرعية لهذه القبائل، خاصة أن ليبيا عبارة عن مساحات شاسعة معظمها يخلو من السكان.

وأضاف الشوباشى فى تصريح تليفزيونى أن الغرب يطالب بالتحاور مع التيارات المتطرفة فى ليبيا رغم علمهم أنهم لا يعرفون لغة الحوار، مضيفا أن أوروبا تحمست لاستخدام القوة الصلبة ضد تنظيم داعش بعد فيديو مقتل 21 مصريا فى ليبيا على يد تنظيم داعش الإرهابى.

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