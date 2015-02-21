"الأسبرين" يحقق حلم الأمومة لامرأة بريطانية بعد 7 مرات إجهاض متكرر

بعد 7 مرات من الإجهاض، وعلى مدى 12 عاما من الألم تبدد فيها حلمها فى الأمومة، أصبحت البريطانية سامانثا بورنر أم لأول مرة بفضل غرزة فى عنق الرحم وتناول الأسبرين بصورة يومية.

12 عاما من البحث عن حلم الأمومة..

وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية فإن سامنثا البالغة من العمر 33 عاما، حملت لأول مرة بعد عامين من زواجها الذى تم فى عام 2003، وتعرضت إلى الإجهاض بعد 22 أسبوعا من الحمل، وعلى مدى 10 سنوات التى تلت هذا الإجهاض الأول عانت من إجهاض متكرر 6 مرات تقريبا، وفقدت الأمل فى الإنجاب.

مرض فى الدم يزيد من تجلط الدم والإجهاض..

يقول الأطباء إنها مصابة بمتلازمة فى الدم تزيد من لزوجته وتعرف باسم "Antiphospholipid syndrome"، وتعرضها إلى زيادة خطر جلطات الدم عند الحمل مما يزيد من احتمالات الإجهاض، لذا تابع الأطباء حالتها وكان علاجها فى عقار "أسبرين" بالإضافة إلى عقار آخر يمسى "كليكسان" وهذه العقارات تعمل على خفض لزوجة الدم لديهما ووقف تكون الجلطات بما يساعدها على استمرار الحمل.

إجهاض أحد التوأمين فى سن 9 أسابيع..

جاءت الأخبار الجيدة بأن سامانثا حامل فى توأم، لكنها للأسف فقدت أحدهم بعد 9 أسابيع فقط من الحمل، لذا قام الأطباء فى مستشفى سانت مارى فى لندن بغلق عنق الرحم بغرزة تساعد على تماسك الحمل بداخله وتمنع نزول الجنين وإجهاضه، وقام الأطباء بتوليدها قيصريا بـ 4 أسابيع قبل ميعادها الطبيعى، وذلك لإنقاذ الطفل.

ويذكر أن سامنثا عانت خلال الحمل من السكر، وولدت طفلها بوزن طبيعى يصل إلى 2.5 كجم، وأطلقت عليه اسم نويل، والأم والطفل الآن بحالة جيدة.

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