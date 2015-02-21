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فوكس نيوز: جراحة نادرة تستغرق 10 ساعات لزراعة 5 أعضاء لمريض دفعة واحدة

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فوكس نيوز: جراحة نادرة تستغرق 10 ساعات لزراعة 5 أعضاء لمريض دفعة واحدة فوكس نيوز: جراحة نادرة تستغرق 10 ساعات لزراعة 5 أعضاء لمريض دفعة واحدة
فى عملية جراحية نادرة استغرقت 10 ساعات كاملة، تمكن الأطباء من زراعة 5 أعضاء دفعة واحدة إلى مريض تشيكى يبلغ من العمر 60 عاما.

تليف الكبد سبب حدوث المشكلة..

وفقا لموقع فوكس نيوز فإنه منذ 5 سنوات تم تشخيص بستا بارتومليج بتليف الكبد، وهو المرض الذى يحدث فيه تلف تام لخلايا الكبد وتعطل وظيفته، نتيجة لتكون النسيج الليفى بداخله وحدوث ندبات على سطحه وظل طيلة هذه المدة فى انتظار جراحة زراعة الكبد، لكن عانى خلال هذه المدة من مضاعفات عطلت وصول الدم إلى أعضائه الأخرى.

اكتشاف المضاعفات خلال البذل الدورى لسوائل البطن..

يحكى بستا أنه كان يذهب كل فترة إلى بذل السوائل من بطنه نتيجة للاستسقاء الذى أصابه بعد فشل الكبد، لكنه فى أحد المرات التى ذهب فيها للبذل شعر بالتعب جدا، وقال له الأطباء إنه فى حاجة إلى زراعة أعضاء متعددة ووافق على الجراحة.

5 أعضاء من متبرع متوفٍ..

يقول الأطباء إنه بعد 8 أسابيع من حجزه فى معهد الطب التجريبى والسريرى فى براج فى بلجيكا تم تجهيزه للجراحة، والتى نقل الأطباء فيها لبستا، معدة وأمعاء دقيقة وطحال وبنكرياس وكبد من متبرع متوفي، وهو الذى يعد إنجازا طبيا كبيرا وإنقاذا رائعا لحياته، وهو الآن فى حالة جيدة ولم يعد يعانى من تراكم السوائل داخل بطنه.

يتشرف "اليوم السابع" باستقبال استشاراتكم الطبية على البريد الإلكترونى التالى health@youm7.com

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