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بالأسماء.. "الأوقاف" تختبر 200 داعية للعمل بالتفتيش فى 6 محافظات

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تجرى وزارة الأوقاف المصرية، اليوم السبت، اختبار 200 داعية للعمل بالتفتيش المحلى من 6 محافظات؛ هى القاهرة والإسكندرية والدقهلية ومرسى مطروح والإسماعيلية وشمال سيناء وأسيوط، وذلك بمسجد النور بالعباسية من قبل 4 لجان مشكلة من وكلاء وزارة الأوقاف وعمداء كليات جامعة الأزهر.

من جانبه غادر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أمس الجمعة، إلى المملكة العربية للمشاركة فى مؤتمر مكافحة الإرهاب الذى تنظمه رابطة العالم الإسلامى بمكة المكرمة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك فى إطار توحيد الصف العربى فى مواجهة الإرهاب، وتنسيق الجهود بين العلماء لتفنيد مزاعم التكفيريين والإرهابيين، ودحض شبههم ومزاعمهم.

جدير بالذكر، أن وزارة الأوقاف المصرية ستعقد مؤتمرها الدولى تحت عنوان: ”عظمة الإسلام وأخطاء بعض المنتسبين إليه: طريق التصحيح” يومى السبت والأحد نهاية الشهر الحالى وبداية مارس المقبل، لبيان الفرق الشاسع بين جوانب العظمة فى ديننا السمح، وواقع المسلمين الذى يحتاج إلى تصحيح عاجل لأخطاء بعض المنتسبين إليه.

- 2015-02 - اليوم السابع

- 2015-02 - اليوم السابع

- 2015-02 - اليوم السابع

- 2015-02 - اليوم السابع

- 2015-02 - اليوم السابع

- 2015-02 - اليوم السابع

- 2015-02 - اليوم السابع

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