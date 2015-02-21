بالفيديو.. حريق هائل ببرج سكنى فى تجمع مارينا بدبى يلتهم عدة طوابق(تحديث)

اندلع حريق هائل ببرج Torch السكنى فى تجمع دبى مارينا فى مدينة دبى، منذ قليل، وشوهدت ألسنة النيران تخرج من الطابق الخمسين قبل أن تنتشر فى الطوابق الأخرى.>والمبنى عبارة عن ناطحة سحاب سكنية مكونة من 79 طابقا، ويعتبر من المبانى الأكثر ارتفاعا فى العالم، حيث يصل ارتفاعه إلى 336.1 مترا.

ونقل موقع "Gulfnews" عن شاهد عيان قوله "إنه يشبه انهيار سفينة تايتانيك"، فيما قال آخر إن "الخطر الأكبر هو سقوط الزجاج الذى ذاب بفعل الحريق".

وأضاف الموقع إن سكان المبنى قد تم إخلاؤهم، وأن بعضهم قد أصيب بحالات ضيق تنفس بسبب الدخان المتصاعد.