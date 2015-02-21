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وصول أولى رحلات إجلاء المصريين من ليبيا لمطار القاهرة قادمة من تونس

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وصول أولى رحلات إجلاء المصريين من ليبيا لمطار القاهرة قادمة من تونس وصول أولى رحلات إجلاء المصريين من ليبيا لمطار القاهرة قادمة من تونس
وصلت مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، الطائرة المصرية التى تقل عدد 196 من المصرين العالقين بليبيا، قادمة من مطار جربا التونسى الذى يقع بالقرب من الحدود الليبية، وتعد هذه الرحلة أولى رحلات أجلاء المصريين بعد استشهاد 21 مصريا على أيدى مقاتلى "داعش".

وأكد مصدر بالمطار لـ"اليوم السابع" أن سلطات مطار القاهرة قامت بتخصيص صالة الوصول 2 بالمطار القديم، وخصصت فريقا من رجال الجوازات لإنهاء إجراءات وصولهم تيسيرا على المواطنين، وأضاف المصدر أنه سوف يتم فحص أمنى لجميع القادمين بواسطة عدة أجهزة أمنية، خوفا من اندساس أى عناصر تخريبية بينهم فى محاولة لاستغلال التسهيلات التى تقدمها المصرية للمصريين العائدين من ليبيا.

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