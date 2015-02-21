مصدر ليبى: اختطاف 3 مهندسين مصريين يعملون بشركة اتصالات

قال رئيس منظمة ضحايا حقوق الإنسان الليبية ناصر الهوارى إن ثلاثة مهندسين مصريين تم اختطافهم، صباح أمس الجمعة، عند قدومهم من مدينة سبها إلى الجفرة، مشيرا إلى أنهم مهندسين يعملون فى الشركة الفرنسية للاتصالات.

وأكد الهوارى فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن أسماء المهندسين المصريين المختطفين هم، "رامى حسن النجار، يوسف خالد عون، أسامة إبراهيم الخدو"، مشيرا لتهريب العديد من المصريين من مدينة سرت صباح أمس الجمعة، مؤكدا أن خط سيرهم كان عبر طريق سرت- الجفرة ثم إلى مرادة ومنها إلى أجدابيا ومنها إلى الحدود المصرية.

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