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اليوم.. وفد من رؤساء الشركات السياحية الأمريكية يصل الأقصر

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اليوم.. وفد من رؤساء الشركات السياحية الأمريكية يصل الأقصر اليوم.. وفد من رؤساء الشركات السياحية الأمريكية يصل الأقصر
تستقبل محافظة الأقصر، مساء اليوم السبت، وفدًا مكونًا من 25 شخصًا من كبار رؤساء الشركات السياحية الأمريكية، وعددًا من مندوبى الإعلام الدولى الأمريكى، لحضور مؤتمر منظمى الرحلات الذى سينطلق بالمدينة صباح الأحد، بحضور ممدوح الدماطى وزير الآثار، وهشام زعزوع وزير السياحة.

ويشارك الوفد الأمريكى الذى سيقيم بفندق "ونتر بلس" التاريخى فى الاحتفالية التى ستنظمها وزارة الآثار بمناسبة مرور 110 أعوام على اكتشاف مقبرة تفرتارى بالبر الغربى.

كما يتضمن برنامج الوفد الأمريكى زيارة منزل هوار كارتر مكتشف مقبرة توت عنخ آمون، والنموذج المقلد للمقبرة ومنزل البعثة البولندية ومعبد الدير البحرى ومعبدى الأقصر والكرنك.

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مصر 365