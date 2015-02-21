أسباب ضعف الخصوبة وتأخر الإنجاب لدى الرجال

ضعف الخصوبة عند الرجال من المشكلات التى تؤرق الكثيرين منهم وتحدث نتيجة أسباب وعوامل عديدة، أهمها مشاكل الحيوانات المنوية والتى تزيد فرص الاصابة بأمراض العقم وتأخر الإنجاب.

قال الدكتور مصطفى أمين استشارى أمراض الذكورة والعقم، إن الحيوانات المنوية المتواجدة فى السائل المنوى، وظيفتها القيام بإخصاب بويضة المرأة وهو ما يترتب عليه حدوث الحمل، لذلك عند تعرض الحيوان المنوى لبعض المشاكل فإن ذلك يؤثر قدرة الرجل على والإنجاب.

ويستكمل د. مصطفى، أن عملية إنتاج الحيوانات المنوية تبدأ من خلال قيام الغدد النخامية بإفراز هرمونات لإنتاج الحيوانات المنوية فى الخصيتين، ومنها إلى البروستاتا، والتى تفرز السائل المنوى خلال عملية القذف ليحدث الإخصاب ومنه الحمل.

وأشار د. مصطفى، إلى أن هناك بعض العوامل والأسباب التى تؤثر على عملية إنتاج الحيوانات المنوية، وتسبب الخصوبة وتأخر الإنجاب وفى بعض الحالات قد تصل إلى العقم وأهمها:

>1) تشوهات الحيوانات المنوية.

> 2) انعدام وجود حيوانات منوية.

>3) قلة عدد الحيوانات المنوية.

>4) عدد الحيوانات المنوية الميتة أكثر من الحية.

>5) ارتفاع درجة حرارة الخصية عن المعدل الطبيعى لها، مما يؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية، أو عدم وجودها فى موضعها داخل كيس الصفن كما هو الحال فى أمراض الخصية المعلقة.

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