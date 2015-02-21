الصراع يشتعل بدائرة أشمون.. وفيصل أبو العز ومحمود الخشن أبرز المرشحين

تعد دائرة أشمون أكبر دوائر محافظة المنوفية وهى دائرة القيادى الإخوانى أشرف بدر الدين الهارب بتركيا، وتعد أشرس الدوائر الانتخابية بالمحافظة، وذلك لأنها تضم أكثر من 66 قرية، بالإضافة إلى مدينة أشمون للمنافسة على 3 مقاعد.

وقد تقدم لخوض منافسات مجلس النواب بها 31 مرشحا أبرزهم المهندس فيصل أبو العز نائب رئيس شركة غاز مصر السابق ورئيس مجلس إدارة جاز مترو الحالى وشقيق المستشار عبد الله سعيد أبو العز عمران رئيس مجلس الدولة وابن قرية سبك الأحد أكبر قرى الدائرة، التى تضم أكثر من 25 ألف صوت انتخابى ومحمود الخشن عضو مجلس الشورى السابق وصابر عبد القوى، وعبد العزيز عبد الله حماد رئيس منظمة الشعوب والبرلمانات العربية، وأحمد رشاد رئيس قسم التراخيص بمجلس أشمون، ويوسف مبروك محام، وعادل أحمد أمين، وعصام محمد عبد السلام، وفايز بركات، ويسعى كل مرشح من هؤلاء إلى الحصول على أعلى الأصوات للوصول إلى الإعادة على الأقل أو الفوز بالمقعد.