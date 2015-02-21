محمد السويدى: لجنة الاستثمار بشركة أيادى تجتمع 3 مارس المقبل

قال المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن الاجتماع الاول للجنة الاستثمار بشركة "أيادى" للاستثمار والتنمية برئاسة عاصم رجب رئيس هيئة الاستثمار الأسبق، يوم 3 مارس المقبل.

وأضاف السويدى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة تضم فى عضويتها كل من حسام فريد رئيس جمعية شباب الاعمال ، وسها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية.

كان أسامة صالح وزير الاستثمار السابق، قد تم انتخابه رئيسا لمجلس إدارة شركة "أيادي" للاستثمار والتنمية ، بالإضافة لاختيار أشرف غزالى رئيسا تنفيذيا للشركة، والذى كان يشغل سابقاً منصب نائب رئيس شركة فلامنج CIIC، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتطوير، كما تم أيضاً خلال الاجتماع اختيار مؤسسة حـــازم حســـن للمحاسبة والمراجعة للاضطلاع بمهام الإشراف المالى على نشاط الشركة.

ويضم مجلس إدارة شركة "أيادي" للاستثمار والتنمية فى عضويته كل من أسامة صالح وزير الاستثمار السابق، والمهندس هانى محمود وزير الاتصالات والتنمية الإدارية الأسبق، و هانى سيف النصر رئيس بنك الاستثمار العربي, وعبد الحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل الإسلامي، و محمد أبو اليزيد العضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمار، والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية, و حسام فريد رئيس جمعية شباب رجال الأعمال.