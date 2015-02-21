أخبار عاجلة

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

لجنة الكشف على مرشحى البرلمان بالمنوفية: متقدمتان تعانيان من اضطرابات نفسية

Google+ Print
لجنة الكشف على مرشحى البرلمان بالمنوفية: متقدمتان تعانيان من اضطرابات نفسية لجنة الكشف على مرشحى البرلمان بالمنوفية: متقدمتان تعانيان من اضطرابات نفسية
كشف مصدر من اللجنة الطبية للكشف على راغبى الترشح للبرلمان المقبل بمحافظة المنوفية، أن 5 مرشحين بينهم سيدتان أحدهما بدائرة السادات، والثانية بدائرة بندر شبين الكوم، تبين أنهم يعانون من اضطرابات نفسية وعصبية وترددهم على مستشفيات الصحة النفسية، مؤكدا أن الثلاثة الأخرين بمركزى شبين الكوم وبركة السبع، أثبت التحاليل تعاطيهم للمواد المخدرة والمسكرة.

وأشار المصدر لـ"اليوم السابع" إلى أن 303 مرشحين أجروا الكشف الطبى للتقدم للانتخابات البرلمانية بدوائر المحافظة بينهم 71 بمستشفى الباجور العام و232 بمستشفى شبين الكوم التعليمى، مؤكدا أنه تم تسليم جميع النتائج الكشف الطبى للمرشحين بدوائر المحافظة إلى اللجنة العليا للانتخابات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365