لجنة الكشف على مرشحى البرلمان بالمنوفية: متقدمتان تعانيان من اضطرابات نفسية

كشف مصدر من اللجنة الطبية للكشف على راغبى الترشح للبرلمان المقبل بمحافظة المنوفية، أن 5 مرشحين بينهم سيدتان أحدهما بدائرة السادات، والثانية بدائرة بندر شبين الكوم، تبين أنهم يعانون من اضطرابات نفسية وعصبية وترددهم على مستشفيات الصحة النفسية، مؤكدا أن الثلاثة الأخرين بمركزى شبين الكوم وبركة السبع، أثبت التحاليل تعاطيهم للمواد المخدرة والمسكرة.

وأشار المصدر لـ"اليوم السابع" إلى أن 303 مرشحين أجروا الكشف الطبى للتقدم للانتخابات البرلمانية بدوائر المحافظة بينهم 71 بمستشفى الباجور العام و232 بمستشفى شبين الكوم التعليمى، مؤكدا أنه تم تسليم جميع النتائج الكشف الطبى للمرشحين بدوائر المحافظة إلى اللجنة العليا للانتخابات.