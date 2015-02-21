447 أسرة بالشرقية تناشد المحافظ إنقاذ منازلهم من التدمير بسبب خط صرف صحى

ناشدت 447 أسرة من أهالى 5 عزب تابعة لقرية ميت العز بمركز فاقوس الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، بالتدخل لحل أزمتهم مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والمنفذة لمحطة الصرف الصحى بالقرية، حيث تصر الهيئة القومية على مرور الخط الطارد من داخل الكتلة السكنية، والذى سيتسبب فى خسائر جسيمة بمنازلهم وتدمير البنية التحتية بهذه العزب.

وقال الأهالى، ومنهم "محمد عزت، طه على إمام، سامح عبدالستار، وثروت القرم"، إن الهيئة تصر على مرور الخط من داخل الكتلة السكانية بطول 1.5 كيلو متر، بالرغم أن عرض الطريق بها حوالى 3,5 متر، والذى سيوقع الضرر على منازلهم ويهددها بالانهيار.

وأشار الأهالى، إلى أن الطريق الرئيسى للعزب عرضه 18 مترًا، وخارج الكتلة السكانية إلا أن الشركة ترفض استخدامه كبديل دون سبب واضح حتى الآن.

وتابع الأهالى، أن الخمس عزب المتضررة وهى "القرم، محمد سلام بالشهرية البثينة، أولاد عامر، عداورس جمعة، الشيخ على"، تهددهم الهيئة بالاستعانة بالشرطة لتنفيذ الخط رغمًا عنهم، الأمر الذى أكد الأهالى أنهم لن يقبلوه إلا على جثثهم وجثث أبنائهم، لافتين أنهم شرعوا فى رفع دعوى بالقضاء الإدارى ضد تنفيذ هذا القرار.