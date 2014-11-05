جامعة القاهرة توقع بروتوكول تعاون مع هيئة تعليم الكبار

وقعت جامعة القاهرة، الأربعاء، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، تحت رعاية الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور علي عبدالرحمن محافظ الجيزة، ونواب رئيس الجامعة، والدكتور محب الرافعي رئيس الهيئة، بقاعة أحمد لطفي السيد.

وأكد «نصار»، سعي الجامعة للمشاركة في أنشطة تعليمية تخدم المجتمع، مشيدا بدور محافظ الجيزة البارز لإزدهار الجامعة علي المستوي التعليمي والأكاديمي والبحث العلمي، لافتا إلي أن إحتفاظ الجامعة بتصنيفها الصيني والأسباني ولأول مره الإنجليزي، يعود الفضل فيه لأساتذة الجامعة، وطلابها، والعاملين، مشددا علي أن دورها سيكون بارزاً في حل مشكلة الأمية، وسوف تقدم جوائز مالية لمن تمحي أميته.

فيما قال الدكتورعبدالرحمن، أن محافظة الجيزة أجرت أعمال تطوير ميدان النهضة وحديقة الأورمان، وعدة مشروعات اخري لتحسين المرور أمام الجامعة، بتكلفة حوالي 30 مليون جنيه من صناديق المحافظة الخاصة، مشيرا إلي أن حوالي مليون فرد في المحافظة يحتاجون لمحو أميتهم، بالتعاون مع الجهاز التنفيذي لمحو الأمية مع إدارة المختصة بالمحافظة .

بينما أشار الدكتور محب الرافعي، في كلمته، إلي أن مشكلة الأمية في مصر لن تحل إلا حال الإهتمام بالقضية، مقترحا أن يلزم المجلس الأعلي للجامعات، الحاصلين علي شهادة التخرج بضرورة محو أمية 4 أفراد، وتقدم الهيئة لهم المكان والتدريب إلي جانب مكافأة مالية، لافتا إلس أن الهيئة نفذت عدة بروتوكولات مع الكثير من الجامعات، الأحزاب السياسية، الجيش، والشرطة، مشيرا إلي إنشاء فصل في معظم المصانع لمحو أمية العمال .

وأوضح جمال عبدالناصر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القطاع محي أمية العديد من العاملين بالجامعة، ولازال متبقي حوالي 200 فرداً سوف يتم محو أميتهم خلال العام الدراسي الجارى، لافتا إلي أن القطاع قدم خلال 4 سنوات سابقة جهود عظيمة بالتعاون مع محافظة الجيزة للقضاء علي مشكلة الأمية في مراكز المحافظة، مشيرا إلي أنه لكى يكتمل المشروع لابد من القضاء علي مشكلة التسرب من الدراسة.