"حماية المستهلك" يحذر المواطنين من 7 أنواع مياه معبأة لخطورتها الصحية

- المياه المعبأة من صناعات "بير السلم" تتزايد.. و17 نوعا مصرح بتداولها

كتب : أ ش أ منذ 29 دقيقة

حذر جهاز حماية المستهلك المستهلكين من التعامل على 7 أنواع من منتجات المياه المعبأة المطروحة بالأسواق، وذلك لخطورتها على الصحة العامة نظرا لعدم حصولها على تراخيص بالإنتاج من الجهات المعنية.

وأعلن عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن حملات إدارة التحريات بالجهاز كشفت عن طرح 7 أنواع من المياه المعبأة تبين أنها مجهولة المصدر وهذه الأنواع هي "صفا، الواحة، جنا، صحارى، لايف، الوادي، زمزم"، مؤكدا أن الجهاز يتابع باستمرار مع اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة موقف الشركات المصرح لها بالإنتاج ومزاولة النشاط.

وأضاف أن هناك زيادة في المعروض من المياه المعبأة من صناعات "بير السلم"، مبديا مخاوفه من زيادتها في السوق حاليا وهو ما يعرض صحة المواطن المصري للخطر، مشيرا إلى أن الأنواع المصرح لها بتداول منتجاتها من وزارة الصحة بلغت حاليا 17 نوعا هي: "حياة، صافي، أكوا سيوة، سيوة، أمان سيوة، أورجانيكا، نهل، أكوا سكاي، منيرال، فيرا، نستله بركة، ألفا، أكوافينا، طيبة، أكوادلتا، داساني، أكواباريس".

- حملات الجهاز ستستمر بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة

وأكد يعقوب أن الجهاز سيقوم باتخاذ كافة الإجراءات مع الأجهزة الرقابية الأخرى الكفيلة بضبط أية منتجات مياه معبأة منتجة بمعرفة شركات أخرى والعرض على النيابة لاتخاذ اللازم قانونا، وشدد على أهمية تحذير المستهلكين من استخدام أي أنواع أخرى غير المرخص بإنتاجها من وزارة الصحة نظرا لعدم مطابقتها للمواصفات وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، مما يمثل ضررا بصحة وسلامة المستهلك، كما يلحق الأضرار المادية بحقوقه.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يولي اهتماما كبيرا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة، خاصة التي قد تلحق أضرارا بصحته وسلامته، من خلال تبني سياسة "الوقاية خير من العلاج" بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات في هذا الصدد، بالإضافة إلى ما يتم من ضبط السلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.

وأكد يعقوب أن حملات جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق ستستمر خلال الفترة المقبلة بشكل مكثف لمكافحة جميع الممارسات الضارة بحقوق المستهلك، ووقف تداول السلع غير المطابقة للمواصفات التي تلحق الضرر بحقوق المستهلك وصحته وسلامته، مناشدا جموع المستهلكين بضرورة معاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، والجهاز يستقبل البلاغات على الخط الساخن 19588.