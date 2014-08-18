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وصفات مثيرة للشهوة الجنسية

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وصفات مثيرة للشهوة الجنسية وصفات مثيرة للشهوة الجنسية

حياتنا الحضرية التي نحياها لها جوانب سلبية كالتوتر، والإجهاد، والتعب، والمخاوف، لأي سبب من الأسباب، وهذا يؤثر على حياتنا وعلاقتنا الزوجية في الجنس هناك فترات “دون” أو أحيانا يستغرق قليلا من الرومانسية لإعطاء دفعة للرغبة الجنسية، ولكنها  ليست دائما  متوفرة او كافية حتى يتمتع … ومجلة # تضع بين يديك وصفات مثيرة للشهوة الجنسية  لاعطائها نكهة ممتاز.

 

بعض الوصفات المثير للشهوة الجنسية
.

•  الكرفس باتباع هذه الوصفة:
- صب 1 لتر من الماء  على 3 جذور الكرفس   السماح  له بالغلي الحاد لمدة 3 دقائق. تصفيته  وتحليته بالعسل والشرب منه .

 

عصير الطماطم

وصفات مثيرة للشهوة الجنسيةاستخراج عصير عدة حبات من  الطماطم وإضافة بضع قطرات من الزنجبيل (باناكس الجينسنغ). شرب كوب مرة واحدة قبيل   النوم. وهذا سيوفر دفعة قوية ! تجنب في نفس   الوقت أخذفيتامين C. هذا يؤثر على النوم قد  لا تنام كامل الليلة.

• عشب نجار   (Justicia pectoralis) تعرف ايضا بهايتي الاسبانية ومن المعروف أن لديها خاصية زيادة الدافع الجنسي وإزالة الموانع.

  كن مبدعا في باستخدام  الكوكتيلات أو الوجبات التي تحتوي على

صفار البيض والعسل

والتوابل (كمون، الفلفل والكمون والزعفران، والقرفة، الكزبرة، لذيذا، والزنجبيل)،

وصفات مثيرة للشهوة الجنسيةالكمأ، المحار، الشاي النعناع واللحوم والأسماك والفواكه والبصل، واللحاء، انجليكا،  والمكسرات ولب الكولا. البصل الخزامى التي تعطي هذه الزهور الجميلة، والنعناع (النعناع الفلفلي)، جرجير
والبقدونس وإكليل الجبل والمريمية وخاصة الفلفل وجوزة الطيب والفانيليا …

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