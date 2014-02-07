ماذا يفعل الجرجير في جسم الرجل "مفاجأه مذهله" "لوعرفت المرأه فوائد الجرجير لزرعته تحت السرير " عندما سمعنا هذا المثل ضحكنا كثيرا ولكنا اكتشفنا الان ان للجرجير فوائد كثيره جدا للرجل وكان يستخدم منذ القدم لتقويه العلاقه بين الرجل وزوجته وبالتالي زياده قدره الرجل في الحياه الزوجيه. ومن ناحيه اخري فأن الجرجير يساعد في زياده الحيوانات المنويه عند الرجل ويكون انتاجها بقوه كبيره عند اكل الجرجير وينصح المتزوجين حديثا بأكل الجرجير لما له من فوائد عديده ومتنوعه لكل من الرجل والمرأه ومن فوائد الجرجير ايضا انه يقوم بتنظيف المعده من البكتريا والجراثيم والطفيليات وهو مفيد ايضا لمرضى الكبد وهو مقاوم لتسوس الأسنان وملين للبطن ويمنع الجرجير الإصابة بأنيميا الدم لإحتوائهِ على كميات كبيرة من الحديد والي كل زوجه تريد ان يستفيد زوجها من الجرجير يجب عليكى ان تضعيه دائما في السلطات المقدمه لزوجك ويمكنك استبدال عصير الفاكهه بعصير الجرجير لما يحويه من فوائد مذهله للرجل وتستطعين فعل العصير عن طريق احضار ثلاث ربطات من الجرجير واغسليهم جيدا وضعيهم في الخلاط مع قليل من الماء وتصفيته بعد ذلك ويقدم لزوجك علي هيئه عصير ملئ بالفوائد الكثيره ومن المعروف ان الجرجير متوفر في الاسواق في كل اوقات السنه وسعره زهيد جدا وفي متناول الجميع فلاتضيع الفرصه عليك وتناول الجرجير باستمرار لتحصل علي فوائده الرائعه

شبكةعيونالإخبارية

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