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جوبا تطلب من الخرطوم المساعدة فى إصلاح آبار النفط

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جوبا تطلب من الخرطوم المساعدة فى إصلاح آبار النفط جوبا تطلب من الخرطوم المساعدة فى إصلاح آبار النفط

طلب وزير النفط فى دولة جنوب السودان من نظيره السودانى خلال زيارة إلى الخرطوم، أمس الأحد، المساعدة فى إصلاح آبار النفط التى تضررت من المعارك الدائرة فى جنوب السودان بين القوات الحكومية والمتمردين، بحسب الإعلام الرسمى.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) فإن وزير النفط السودانى مكاوى محمد عوض اتفق مع نظيره الجنوب سودانى ستيفن ديو داو على "جملة من القضايا التى تدفع باستدامة الإنتاج النفطى بجنوب السودان وسريانه عبر الأراضى السودانية، وذلك عبر التعاون الفنى ومد جنوب السودان باحتياجات صيانة الآبار التى توقفت عن العمل بحقول الوحدة نتيجة الأحداث الأخيرة بمناطق البترول بدولة الجنوب".

ونقلت الوكالة عن الوزير السودانى تأكيده "جاهزية السودان لمعاونة الجنوب فى المجال الفنى، مشيرة إلى أنه "وجه بتشكيل فريق عمل فنى من الجانبين، لبحث القضايا المشتركة".

ونقلت سونا عن الوزير الجنوب سودانى طلبه من الخرطوم "تعزيز التعاون فى مجال التكرير بما يمكن الجنوب من الاستفادة من المشتقات النفطية"، مشيرا إلى أن "زيارته تهدف لطلب العون الفنى والتنسيق بين الشركات والاستفادة من الخبرة السودانية، لاستعادة الضخ من حقول الوحدة".

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