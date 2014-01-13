"النور" بالغربية ينظم ندوة لدعم الدستور بـ"أكوة الحصة" فى كفر الزيات

نظم حزب النور بالغربية ندوة لدعم الدستور بقرية "أكوة الحصة" التابعة لدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية مساء أمس الأحد، ضمن فعاليات الحزب لحملة "نعم للدستور".

وأوضح محمود عبد المنعم مسئول الحملة بكفر الزيات، أن حزب النور ليس كيانا منفصلا عن الدولة، وإنما هو جزء من أبنائها يعمل دائما على تغليب مصالح البلاد فوق أى مصلحة.

شارك فى اللقاء ياسر عبد الغنى أمين مساعد حزب النور بالغربية، والشيخ خالد منصور عضو مجلس شورى الدعوة السلفية.

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