سي إن إن: مصر زادت عزلة ”أردوغان” بالمنطقة

قال "فادي حكورة"- من مركز أبحاث "تشاتام هوس" بلندن- إن قرار مصر بطرد السفير التركي مثال حي لتزايد عزلة حكومة رئيس الوزراء "رجب طيب أردوغان" في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف "حكوره"- في مقابله مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية- أن هناك تصور شعبوي في المنطقة بأن حكومة تركيا تتحالف مع جماعة الإخوان المسلمين وتبني سياساتها الخارجية وفقا لأولويات طائفية."

وأوضح الباحث أن تركيا لديها علاقات متوترة مع إسرائيل ومعظم دول الجوار بما في ذلك معظم الدول الخليجية ومصر المغرب والجزائر والأدرن وسوريا وإيران والعراق، فضلا عن أن الرئيس الأمريكي "باراك اوباما" مستاء بشدة من سياسة "أردوغان" الخارجية بالمنطقة.

وكشف "حكوره" انه منذ أوائل اغسطس لم يكن هناك أي إتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي "اوباما" ورئيس الوزراء التركي "أردوغان"، وهذا إنعكاس جزئي للعزلة المتنامية لتركيا في الشرق الأوسط وسط إحباط أنقرة بإحتمالية الإنخراط في الصراع الدائر بسوريا.

وأشار "حكوره" إلى أن التوترات بين القاهرة وأنقرة لن يكون لها تأثير كبير على العلاقات التركية الأمريكية، ولكن ما حدث من شأنه أن يقلل من أهمية تركيا بالنسبة لحسابات السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

شبكةعيونالإخبارية

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