معارضون للتقشف يلقون البيض على وزارة المالية الإيطالية

ألقى محتجون معارضون للتقشف البيض والألعاب النارية على وزارة المالية، خلال مسيرة ضد خفض برامج الرعاية الاجتماعية، وعجز فى الإسكان لأصحاب الدخل المتدنى.

ونشر أكثر من أربعة آلاف شرطى لحفظ النظام، بينما جابت عشرات آلالاف من المحتجين العاصمة.

واندلعت لحظات من التوتر حين مر المتظاهرون قرب مقر جماعة يمينية متطرفة، لكن الشرطة تدخلت حين تم إلقاء قليل من قنينات الماء.

وفى وقت لاحق، ألقى المحتجون البيض والألعاب النارية وقنابل الدخان خارج وزارة المالية.

> وردت الشرطة بتفريق المحتجين. ولم ترد تقارير عن إصابات.

وقبيل التظاهرات احتجزت الشرطة بعض المخربين الذين يعتقد أنهم يشكلون تهديدا أمنيا.