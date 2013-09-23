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ائتلاف القبائل العربية: أبناء سيناء نسيج واحد لا يعبر عنه حزب أو تيار

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ائتلاف القبائل العربية: أبناء سيناء نسيج واحد لا يعبر عنه حزب أو تيار ائتلاف القبائل العربية: أبناء سيناء نسيج واحد لا يعبر عنه حزب أو تيار

أشاد راشد السبع البرلمانى السابق ومؤسس "ائتلاف القبائل العربية"، بلقاء رئيس الوزراء حازم الببلاوى بعدد من ممثلى القبائل العربية، مطالبًا بتكرار تلك اللقاءات بشكل أوسع لأهمية الوضع فى سيناء، مشددًا على أن القبائل العربية نسيج واحد لا يعبر عنه حزب أو تيار.

وطالب "السبع" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، بضرورة وضع خطة للتنمية فى سيناء، خاصة بعد تطهيرها من معظم البؤر الإرهابية، مشيرًا إلى أن الائتلاف لديه العديد من المشروعات التنموية فى مجالات الزراعة والصناعة والتجارة، التى ستكون أبواب رزق للشباب هناك، وحتى لا يعود الإرهاب من جديد.

وتابع مؤسس ائتلاف القبائل العربية: أطالب الدولة بقرار يعفو عن معظم أبناء سيناء السجناء، ليعيدوا بناء سيناء من جديد.

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مصر 365