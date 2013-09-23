تعاون بين "معهد الأورام" و"القومى للبحوث" لبحث علاج السرطان بالذهب

أكد الدكتور أشرف شعلان، رئيس المركز القومى للبحوث والدكتور حسين خالد، أستاذ المعهد القومى للأورام، على إعداد مشروع الإكلينيكى لتطبيق علاج السرطان بجزيئات الذهب على مرضى السرطان، وفقًا لقواعد علمية صارمة قبل اتخاذ أى خطوة لتجربته على البشر.

وأعلن الدكتور حسين خالد، الأستاذ بالمعهد القومى للأورام، عن توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد والمركز القومى للبحوث، حول كيفية تنفيذ تجربة علاج السرطان بالذهب على المرضى.

وأضاف خالد خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم الاثنين بالمركز، أن هذا البروتوكول سيتم عرضه على الجهات المسئولة للحصول على موافقة لإجراء المرحلة الأولى من الأبحاث الإكلينيكية، والتى تتمثل فى دراسة الآثار الجانبية للعلاج على مرضى السرطان.

وقال خالد، إنه سيتم الحصول على موافقة من لجنة البحوث ولجنة الأخلاقيات للمعهد القومى للأورام، وكذلك موافقة من الصحة على تجربة هذا النوع من العلاج على البشر، وان هذا المشروع الإكلينيكى سيتم من خلاله توفير معلومات لكيفية الانتقال من تجربة هذا العلاج من الحيوان إلى الإنسان، وفقًا لضوابط وقواعد توفر الأمان.

ومن جانبه، قال العالم المصرى الدكتور مصطفى السيد، المشرف على علاج السرطان بجزئيات الذهب، الذى يقود به فريق من الباحثين بالمركز القومى للبحوث، إن الفريق المصرى تفوق ووصل للنتائج مبشرة بخصوص هذا النوع من العلاج مقارنه بفريق بحثى مماثل بالولايات المتحدة الأمريكية، يقوم بإجراء التجارب على نفس النوع من العلاج.

وأكد الدكتور السيد، أن إجراء التجارب على البصر بخصوص هذا العلاج يتطلب اتباع القواعد الصحية العالمية، للتأكد من صحته وسلامته.