أبل تبيع 9 ملايين هاتف 5 إس و5 سى فى 3 أيام

قالت أبل إنها باعت تسعة ملايين هاتف من طرازى 5 إس و5 سى فى أول ثلاثة أيام بعد إطلاقهما يوم الجمعة الماضى.

وإثر إعلان الأرقام ارتفعت أسهم أبل 3.6 بالمئة قبل فتح السوق، وقالت الشركة فى بيان إن الطلب على 5 إس تجاوز المعروض، وأضافت أنه سيجرى شحن عدد كبير من الطلبيات الإلكترونية فى الأسابيع المقبلة.

كان حجم مبيعات الطراز السابق آى.فون 5 الذى أطلق فى سبتمبر أيلول من العام الماضى أكثر من خمسة ملايين فى أول ثلاثة أيام.

ويوم الجمعة اصطفت طوابير طويلة خارح المتاجر فى طوكيو ونيويورك وسان فرانسيسكو ومدن أخرى لشراء الطرازين الجديدين، وهى المرة الأولى التى تطلق فيها أبل جهازين فى وقت واحد، ولم تحدد أبل مبيعات كل جهاز على حدة.