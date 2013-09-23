«المكتسبات الوطنية والمحافظة عليها» في «العلوم الصحية»

مريم الصغير (الرياض)
تقيم جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بمدينتها الجامعية الجديدة بالرياض محاضرتين ثقافيتين بمناسبة الذكرى الثالثة والثمانين لليوم الوطني السعودي.وتستضيف ظهر غد الدكتور رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى عبدالله بن إبراهيم العسكر أستاذ التاريخ بجامعة الملك سعود، لإلقاء محاضرة تثقيفية للشباب حول معنى ومغزى اختيار العام 1351هـ/1932م تاريخا لليوم الوطني في السعودية، كما سيتطرق إلى معنى الوطنية كمفهوم والفرق بين النموذج السعودي والنماذج الأخرى في المجتمعين العربي والدولي، والمكتسبات الوطنية بتعريفها وتعليل أهمية المحافظة عليها من قبل الشباب.كما تقيم جامعة العلوم الصحية في المدينة الجامعية للبنات بالرياض محاضرة بعنوان «اليوم الوطني وتمكين المرأة السعودية»، تلقيها الدكتورة زينب مثنى أبوطالب عضو مجلس الشورى (لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية)، وستتطرق فيها لجملة القرارات الملكية الأخيرة الخاصة بتمكين المرأة السعودية، ورفع مشاركتها في مجلس الشورى، والمرأة عبر الحضارات بين التغييب والحضور، ومفهوم تمكينها في مجالات الحياة الإنسانية، والتمكين بين الرفاهية والشراكة في بناء المجتمع.ويرعى المحاضرة والبرنامج الاحتفالي لليوم الوطني في المدينة الجامعية للطلاب، نيابة عن مدير الجامعة المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر القناوي، والدكتور يوسف العيسى وكيل الجامعة للشؤون التعليمية.كما ستقيم الجامعة لطلابها معرضا، بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز، تتيح من خلاله عروضا مرئية وسمعية حول اليوم الوطني، بالإضافة إلى توفير كتب ومراجع تاريخية موثقة تحكي قصة توحيد الوطن عبر سلسلة من الإصدارات التي تنتجها الدارة.