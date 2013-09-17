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زيـــادة الصادرات من القطن المصرى بنسبة 8.5%

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زيـــادة الصادرات من القطن المصرى بنسبة 8.5% زيـــادة الصادرات من القطن المصرى بنسبة 8.5%

ارتفع كمية الصادرات من الأقطان المصرية بنسبة 8.5%، حيث بلغت 7351, ألـف قـنطــار مـترى خلال الـفــترة (مارس/ مايو2013) مقابل 8,231 ألف قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق، وذلك لاتجاه الدولة للتصدير نتيجة لتوقف بعض مصانع الغزل عن التشغيل، نظرا للأحداث التى تمر بها البلاد.

وأوضح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى بيان له، اليوم الثلاثاء، إن إجمالى كمية المسـتهلك من الأقطان المحليـة بلغ 2,346 ألف قنطار مترى خلال الفترة (مارس/ مايو2013) مقابل 3352, ألف قنطـــار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبــة انخفاض قدرها 7,1٪.

وبلـغ إجمالى كمية المستهلك من الأقطان المســتوردة 8,21 ألـف قنطـار متـرى خـلال الفتـرة (مارس/ مايو2013) مقابل 23,2 ألف قنطار مترى لنفس الفتـــرة من الموسم الســـابق، بنسبة انخفاض قدرها 6.3٪، ويرجع هذا الانخفاض نتيجة لتوقف بعض مصانع الغزل عن التشغيل.

بينما بلغت كمية الأقطان التى تـم حلجها 49, 0 مليون قنطار مترى خلال الفترة (مارس / مايو 2013) مقـابل 1,48مليون قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق، بنسبة انخفاض قدرها 67,2٪، ويرجع ذلك إلى وجود كمية مخزون من الأقطان المحلوجة متبقية من العام السابق.

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