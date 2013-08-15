ملتقى سعودي خليجي في جامعة الإمام لبحث آفاق الترجمة والتعريب

أحمد الحذيفي (الرياض)
تحت رعاية وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري، تنظم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في معهد الملك عبدالله للترجمة والتعريب (ملتقى عمداء ومديري معاهد وكليات ومراكز الترجمة السعودية والخليجية) خلال الفترة: 22-23/11 /1434هـ الموافق 28-29/9/2013م.وأوضح مدير الجامعة الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، أن الملتقى يهدف إلى تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لخدمة الترجمة والمترجمين، وتحقيق رؤية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في خدمة الوطن داخلياً والمجتمعات الإسلامية والعربية خارجياً، وكذلك تفعيل بعض توصيات مؤتمرات الترجمة الهادفة إلى التعاون والتنسيق بين الدول العربية وتبادل الأفكار والخبرات وتوحيد الجهود، والحفاظ على الهوية واللغة العربية، وتكاتف الجهود لتوطين العلوم والمعارف وتعزيز مكانة اللغة العربية بين اللغات، وبحث سبل التعاون والتنسيق بين دول الخليج في مجال الترجمة والتعريب، وكذلك توحيد الجهود والمفاهيم لتجنب ازدواجية المعايير وتكرار العمل، وتشجيع القراءة والإقبال على الكتب العربية من خلال الترجمة.وأضاف أن الملتقى يسعى للمساهمة في رفع مستوى جودة المواد المترجمة من حيث الموضوع وسلامة اللغة، إضافة إلى بحث سبل رفع كفاءة المترجمين وتشجيعهم، وبحث سبل الاستفادة من التقنيات الحديثة لخدمة الترجمة وتطويرها، والاهتمام بحقوق المترجمين وتثقيفهم بما لهم وما عليهم، وتحديد نسب واضحة للموازنة بين الجهود المبذولة في ترجمة الإنتاج العلمي القديم والإنتاج العلمي الجديد. من جانبه، أوضح عميد معهد الملك عبدالله للترجمة والتعريب رئيس اللجنة التنظيمية الدكتور أحمد بن عبدالله البنيان أن الملتقى سيشمل أربعة محاور، الأول هو: التعاون بين الدول الخليجية في الترجمة والتعريب، والمحور الثاني يتحدث عن التجارب الخليجية في دراسات الترجمة والتعريب، والمحور الثالث يسلط الضوء على (المترجمون)، أما المحور الرابع فسيناقش (الترجمة والتعريب) وسيندرج تحت كل محور عدد من الموضوعات.ودعا الدكتور البنيان كافة مراكز ومعاهد وكليات الترجمة السعودية والخليجية الراغبة في المشاركة في الملتقى التواصل مع المعهد من خلال موقعه الإلكتروني.