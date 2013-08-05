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الحل السحرى للقضاء على العطش و الجفاف طوال ساعات الصيام في رمضان

  • الصحة
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الحل السحرى للقضاء على العطش و الجفاف طوال ساعات الصيام في رمضان الحل السحرى للقضاء على العطش و الجفاف طوال ساعات الصيام في رمضان

نظرا لارتفاع درجة الحرارة و الرطوبة المرتفعة في كل الدول العربية اثناء فترات النهار و فترة الصيام في شهر رمضان الكريم نعاني جميعا من شدة العطش و الجفاف في ساعات الصيام في شهر رمضان الكريم
و من اهم اعراض الجفاف جفاف الفم و الشعور بالعطش الشديد و خفاف الجلد و الارهاق و الخمول , الافراط في النوم , الصداع , عدم القدرة علي التركيز , و اضرابات في ضربات القلب و قد يتطور الامر عند البعض الي فقدان الوعي تماما
لذا سنقدم لكم متتبعي موقعنا الكرام مجموعه من النصائح لتقليل الشعور بالعطش و التعرض للجفاف في فترات الصيام طوال شهر رمضان الكريم و هي كالاتي :-
1- يجب شرب 10 اكواب من المياه في فتره عدم الصيام في رمضان
2- يجب تجنب ممارسة اي تمارين رياضية اثناء ساعات الصيام
3-يجب علي قدر ما نستطيع البقاء في مكان منخفض درجة الحرارة و الرطوب حتي لا يفقد الجسم الكثير من الماء عن طريق العرق
4- يجب الاكثار من شرب السوائل خاصة العصائر الطازجة و المشروبات العشبية الساخنة في فترة عدم الصيام ما بين المغرب و الفجر
5-يجب الابتعاد عن المشروبات الغنية بالكافيين مثل القهوة و الشاي و المشروبات الغازية لانها تعمل علي اخراج المثير من المياه من الجسم


6- يجب تجنب اضافة الكثير من الملح و التوابل علي الطعام و تجنب المخللات لانها تتطلب الكثير من المياه في الجسم و تزيد الاحساس بالعطش بصورة كبيرة
7- يجب علي قدر الامكان تجنب التعرض مباشرة لاشعة الشمس اثناء ساعات الصيام
8- يجب ارتداء ثيابا قطنية فضفاضة في حالة الخروج من المنزل و ذلك لتجنب العرق و خسارة الجسم الكثير من المياة
9- تجنب شرب الماء اثناء تناول الطعام لاعطاء فرصه للهضم الجيد للطعام
10- ينصح خبراء التغذية بتناول البطيخ في شهر رمضان حيث ان البطيخ له من أثر ملطف على المعدة و كذلك غني بالعديد من العناصر التى تكفى حاجة الإنسان من الماء والفيتامينات والمعادن طوال ساعات الصيام خاصة فى أيام الصيف الحارة
نتمني ان يتقبل الله منكم صياكم و صالح الاعمال في هذا الشهر الكريم ان شاء الله

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