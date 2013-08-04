أخصائى مسالك بولية: اتجاه عالمى للتخصص فى جراحة المسالك للشباب فقط

يعتبر جراحة المسالك البولية من أكثر المشاكل التى تواجه الجميع، ويقول الدكتور محمد عبد الله حسين أخصائى جراحة المسالك البولية بمستشفيات القوات المسلحة، إن طبيب جراحة المسالك يتعامل مع 3 فئات عمرية الأولى مع الأطفال وفى تلك الحالة غالبا ما تكون حالة وراثية، أو عيب خلقى يولد به الطفل ويتم علاجه حالا.

والفئة الثانية هى فئة الشباب وهم من يعانون من بعض المشكلات والتى قد تسبب لهم مشكلات فى المستقبل فى حالة حدوث أى مشكلة أثناء الجراحة والفئة الثالثة هى فئة كبار السن وتلك الجراحات تكون بسيطة وسهلة.

وأضاف عبدالله أن هناك اتجاها عالميا نحو تخصص الأطباء فى جراحات المسالك البولية الخاصة بالشباب فقط لأن أى خطأ مهما صغر فى تلك الجراحات الخاصة بالفئات العمرية الشابة قد يؤدى إلى حدوث عقم فى المستقبل أو عجز جنسى.

> وأشار عبد الله إلى أنه على الرغم من أن 80% من الشباب لا يعانون من أى مشاكل خاصة بالمسالك البولية، ولكن النسبة الباقية تسبب مشكلة بالنسبة للعالم المتحضر لذلك يسعون لفتح ذلك التخصص الوليد خاصة أن تلك الجراحات تكون سهلة لكن لأنها بمكان حساس جدا فإنها تتطلب الدقة.

وقال عبدالله على الرغم أن ذلك التخصص لم يهز منذ فترة طويلة إلا أنه يجب أن يشجع الأطباء الجدد على هذا التخصص خاصة أنهم سيكونون الأكثر تفهما لمشاكل الشباب فى مثل عمرهم.