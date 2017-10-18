بالصور.. نصائح لتنسيق 6 أنواع "بليزر" على ألوان البناطيل المختلفة

كتب - هشام عواض:

"البليزر" من علامات الأناقة في الشتاء للرجال، وربما يحتار البعض في تنسيق ألوان "البليزر" مع البنطلون ذو اللون المناسب.

وذكر موقع "theidleman" المختص بشئون موضة الرجل، عدة نصائح لتنسيق ألوان "البليزر" المختلفة مع البناطيل للحصول على مظهر أنيق وجذاب.

- السماوي

"البليزر" السماوي من أكثر الألوان أناقة، ومن الأفضل ارتداء تحته بنطلون جينز داكن اللون، مثل الأسود أو الكحلي. وإذا أردت إطلالة اكثر جراءة ارتدي البنطال الأبيض أو البيج.

- الأحمر

اللون الأحمر من الألوان الصارخة، التي تعتبر عن القوة، وعند ارتداءك "بليزر" أحمر اللون، من الأفضل أن ترتدي عليه بنطال أسود اللون.

- النبيتي

يميل هذا اللون إلى الرسمية بعض الشيء، وعند ارتداءك "البليزر" النبيتي عليك ارتداء بنطلون لونه أسوء لتحصل على الإطلالة الأقرب للرسمية وفي ذات الوقت أنيقة. ويمكن ارتداء تيشيرت أسود أيضاً أسفل "البليزر".

- الباستيل

لون الباستيل من أكثر الألوان انتشارًا في الملابس خلال الفترات الأخيرة، ويوحي هذا اللون بالانطلاقة والشبابية، ويمكن ارتداء البليزر ذو اللون الباستيل، مع بنطال رمادي اللون أو الوردي أو ربما الأبيض.

- الأبيض

الأبيض من الألوان التقلديية في الملابس، التي يليق مع كل الألوان، والأفضل من بينهم بالنسبة للبنطال هو الأسود، أو الكحلي والألوان الداكنة عمومًا.

- الكاروه والألوان الصارخة

يتميز هذا "البليزر" بأنه أكثر جراءة عن باقي الألوان لأنه يدخل فيه أكثر من لون ورسومات هندسية مربعات وغيرها، واللون المناسب على مثل هذه السترات هي اللون الأسود.