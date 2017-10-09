بالفيديو.. 8 مواقف بكى فيها الرئيس

لم يصطنع يومًا إحساسًا يضعه على وجهه، ولم يكن رئيسًا بمعنى البروتوكول الرسمي، بل هو إنسانٌ، طبيعي، لا يخفي مشاعره، بل يطلقها، لأنه يرى نفسه واحدًا من الشعب المصري، يتألم لألمهم، ويفرح لفرحهم، ويبكي لحزنهم، هكذا هو الرئيس عبد الفتاح السيسي.

لم يخفِ الرئيس مشاعره، ولم يكبت انفعالاته في مواقف عصيبة، رآها وعايشها، تأثر بها، فانهمرت دموعه؛ لتعبر عن حزنه وألمه منه.

مواقف بكى فيها الرئيس؛ حزنًا على شهداء القوات المسلحة والشرطة، الذين راحوا ضحية الإرهاب؛ فداءً لتظل مصر دومًا أبية عصية على الأعداء.

يرصد مصراوى المواقف التى بكى فيها الرئيس السيسي..

أجهش الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالبكاء أثناء كلمة زوجة الشهيد العقيد أحمد المنسى، الذي استشهد في الحرب على الإرهاب بسيناء، خلال الندوة التثقيفية السادسة والعشرين، حينما تحدثت عن الجانب الإنساني لحياته.

بكى الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمة والدة الملازم أول محمد عبده، الذي استشهد خلال معركة «كمائن الرفاعي» بشمال سيناء، أثناء بكائها على فقدان نجلها

وعلقت والدة الشهيد- خلال الندوة التثقيفية الرابعة والعشرين، بمسرح الجلاء، في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقادة القوات المسلحة قائلة: "ما فعله ابني ليس بطولة".

انهمرت دموع الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تكريمه لإحدى أمهات شهداء الجيش والشرطة في الحفل المقام بأحد فنادق القاهرة؛ لتكريم الأمهات المثاليات.

وكرم السيسي الأمهات من مختلف أنحاء الجمهورية، اللاتي حضرن مراسم التسليم بأحد فنادق القاهرة، بمناسبة عيد الأم.

تسبب حديث سامية محمد طه، والدة الجندي إسلام عبد المنعم مهدي، الذي قتل في معركة مع عناصر إرهابية هاجموا كتيبته في الشيخ زويد، وتمكن من قتل 12 منهم قبل أن يقتلوه بقذيفة "آر بي جي"، بكى الرئيس عبدالفتاح السيسي وجميع الحاضرين في الندوة التثقيفية الثالثة والعشرين التي نظمتها القوات المسلحة.

وخلال الكلمة تأثر جميع الحاضرين وتساقطت دموعهم، خاصة بعد أن قالت السيدة إن "الله اختارها أماً للشهيد، وأنها سعيدة أنها قدمته فداء للوطن

تأثر الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأداء الطفل هيثم محمد، أثناء إلقائه قصيدة الشهيد، أثناء احتفالية أكاديمية الشرطة بالعيد الـ 64 للشرطة.

احتضن الرئيس عبدالفتاح السيسي طفلًا رضيعًا نجل الشهيد الرائد محمد أمين إسماعيل الحبشي والذى لم يتجاوز عمره بضع أشهر، وبكى الرئيس وهو يسلم وسام الاستحقاق لأرملة الشهيد أثناء تكريم اسمه باحتفالية أكاديمية الشرطة.

بكى الرئيس عندما سأله المذيعون خلال ترشحه لانتخابات الرئاسة حول ذكرياته مع والدته قائلا : " والله انا كنت محظوظ بـأمى، كانت شديدة الحكمة فهى اول من علمتنى الحكمة وعلمتنى التجرد وعلمتنى كثير اوى ولم اجد منها مرة إساءة لأحد، وائما تعطى العذر للناس.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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