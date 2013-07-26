بالفيديو| نصائح للمرأة الحامل مع تضخم الكلى في رمضان

كتب : مني السداوي منذ 48 دقيقة

هناك نسبة من 20 – 25 % من النساء يصَبن بتضخم الكلى في فترة حملهن، نتيجة ضغط الجنين على أحد الحوالب، وينتهي هذا التضخم مع انتهاء فترة الحمل.

وينصح دكتور خالد الجمل أستاذ جراحة المسالك البولية والتناسلية، المرأة الحامل التي تعاني من تضخم الكلى بسبب عدم الصيام خلال شهر رمضان، بشرب الماء والابتعاد عن الأملاح، وتناول الطعام بشكل من منتظم.

أما عن المرأة الحامل التي لا تعاني تضخم الكلى، لا مانع من صيامها لكن ينصحها أستاذ جراحة المسالك البولية، بزيادة شرب الماء في فترة ما بين الإفطار والسحور.