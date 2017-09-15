بالصور.. ننشر تقسيمات "سكن مصر" في القاهرة الجديدة وأكتوبر والعبور

مصراوي Masrawy

كتبت- ندى الخولي:

نشرت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، صورًا لبعض مناطق مشروع "سكن مصر" المتميز في القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والعبور.

وأشارت الهيئة عبر موقعها، إلى أن التقسيمات المنشورة هي "كروكي يوضح التقسيم فقط ولا يُعتد به فيما دون ذلك"، وحددت بمواقع المدن الثلاث نماذج "أ، ب، ج".

وكان "مصراوي" نشر خرائط تفصيلية للمشروع في مدينة 6 أكتوبر والتجمع الخامس، قبل أيام من بدء تقديم استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات وسداد جدية الحجز الخاصة بمشروع "سكن مصر"، بدءً من يوم الأحد 10/9/2017 وحتى يوم الخميس 5/10/2017.. (للاطلاع عبر الرابط)

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6 أكتوبر:

كانت وزارة الإسكان قد خصصت 14920 وحدة من مشروع "سكن مصر" في مدينة 6 أكتوبر، موزعة على النحو التالي:

- 5384 وحدة جنوب طريق الواحات بجوار الداون تاون، ويرمز لها في الخرائط بـ"الموقع رقم 1".

وتوضح خريطة الموقع الأول جنوب طريق الواحات بجوار "داون تاون أكتوبر" وهو مركز مال وأعمال مقرر إنشائه في أكتوبر، وتشير الخريطة إلى 3 مناطق (أ، ب، ج) تنتشر بهم أماكن للخدمات والأنشطة التجارية، وتحتوي على 228 عمارة منهم 206 سكني و22 إسكان تجاري بإجمالي 5384 وحدة.

- 4624 وحدة جنوب طريق الواحات شمال مشروع واحة أكتوبر ويرمز لها بـ"الموقع رقم 2".

ويتضمن الموقع الثاني 4624 وحدة، جنوب طريق الواحات شمال مشروع واحة أكتوبر بجوار مشروع "دجلة" ويرمز لها بـ"الموقع رقم 2" حيث تضم 194 عمارة بإجمالي 186 عمارة سكنية و8 عمارات إسكان تجاري.

- 4912 وحدة بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي ومشروع دار مصر"، ويرمز لها في الخرائط بـ"الموقع 3".

وفي الموقع الثالث، توجد 4912 وحدة بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي ومشروع "دار مصر"، ويرمز لها في الخرائط بـ"الموقع 3"، بواقع 207 عمارة بينها 173 عمارة سكنية و14 سكن تجاري وتنتشر مناطق الخدمات في مناطق المشروع الثلاث.

القاهرة الجديدة:

أعلنت الوزارة تخصيص 16808 وحدة من المرحلة الأولى لـ"سكن مصر" بالقاهرة الجديدة، موزعة كالتالي:

- 3480 وحدة بمنطقة غرب الجامعات (الأندلس).

- 4608 وحدات بالمنطقة الأولى بمنطقة المعارض – طريق القطامية العين السخنة.

- 3468 وحدة بالمنطقة الثانية بمنطقة المعارض – طريق القطامية العين السخنة

- 608 وحدات بالمحلية الثالثة التجمع الثالث.

- 1984 وحدة جنوب طريق القطامية العين السخنة القديم.

- 1344 وحدة شمال طريق القطامية العين السخنة القديم.

- 120 وحدة بالتجمع الثالث بجوار السنترال.

- 488 وحدة بالتجمع الثالث – غرب الحي الأول.

- 608 وحدات بالتجمع الثالث – شمال الحي الأول.

- 100 وحدة بالتجمع الثالث المحلية الثالثة بجوار الجامعة الألمانية.