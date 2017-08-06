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سعر الدولار اليوم الأحد 6 أغسطس 2017 بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم الأحد 6 أغسطس 2017 بالبنوك والسوق السوداء سعر الدولار اليوم الأحد 6 أغسطس 2017 بالبنوك والسوق السوداء

اليوم في بالبنوك بتحديث لحظي علي مدار الساعه، أما بالنسبة لتعاملات “سعر الدولار” الأمريكي في السوق السوداء لصرف العملات في مصر تشهد تعاملات الدولار اليوم حذر من قبل التجار بالنسبة للمعاملات المختلفة، أما بالنسبة لسعر الدولار الأمريكي في السوق الموازي فقد بدأت تتغير بشكل ضئيل يكاد لا يذكر، كما يعمل السوق السوداء لصرف العملات بشكل دائم على منافسة سعر صرف البنوك المصرية ليحظى بالمنافسة وتكون له السبق والأفضلية في التعامل معه في مجال بيع وشراء العملات الأجنبية خصوصا الدولار الأمريكي، أما بالنسبة لتعاملات السوق المصرفي الموازي يشهد تغييرات واختلافات من محافظة إلى محافظة أخرى، ومن مدينة إلى مدينة أخرى.

 سعر الدولار اليوم الأحد بالبنوك والسوق السوداء

17.90
أفضل بنك تشتري منه الآن:

البنك الاهلي

17.79
أفضل بنك تبيع له الآن:

بنك المصري لتنمية الصادرات

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.80 جنية للشراء ، 17.88 جنية للبيع.

 
البنك سعر الشراء سعر البيع
مصر إيران للتنمية 17.7700 17.8700
مصرف ابو ظبي 17.7500 17.8500
البنك المصري الخليجي 17.7500 17.8500
البنك الأهلي 17.7500 17.8500
بنك القاهرة 17.7500 17.8500
بنك الاسكندرية 17.7500 17.8500
البنك العربي الافريقي 17.7700 17.8700
البنك المركزي 17.7685 17.8679
بنك مصر 17.7700 17.8700
بنك بلوم مصر 17.7700 17.8700
كريدي أجريكول 17.7500 17.8500
بنك بيريوس 17.7500 17.8500

 

المصدر : مصر 365

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