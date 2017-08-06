سعر الدولار اليوم الأحد 6 أغسطس 2017 بالبنوك والسوق السوداء

شيماء مصطفى

سعر الدولار اليوم في مصر بالبنوك بتحديث لحظي علي مدار الساعه، أما بالنسبة لتعاملات “سعر الدولار” الأمريكي في السوق السوداء لصرف العملات في مصر تشهد تعاملات الدولار اليوم حذر من قبل التجار بالنسبة للمعاملات المختلفة، أما بالنسبة لسعر الدولار الأمريكي في السوق الموازي فقد بدأت تتغير بشكل ضئيل يكاد لا يذكر، كما يعمل السوق السوداء لصرف العملات بشكل دائم على منافسة سعر صرف البنوك المصرية ليحظى بالمنافسة وتكون له السبق والأفضلية في التعامل معه في مجال بيع وشراء العملات الأجنبية خصوصا الدولار الأمريكي، أما بالنسبة لتعاملات السوق المصرفي الموازي يشهد تغييرات واختلافات من محافظة إلى محافظة أخرى، ومن مدينة إلى مدينة أخرى.

سعر الدولار اليوم الأحد بالبنوك والسوق السوداء

17.90 أفضل بنك تشتري منه الآن : البنك الاهلي 17.79 أفضل بنك تبيع له الآن : بنك المصري لتنمية الصادرات

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.80 جنية للشراء ، 17.88 جنية للبيع.

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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