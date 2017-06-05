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ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الإثنين 5 يونيو 2017 بالصاغة في مصر

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ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الإثنين 5 يونيو 2017 بالصاغة في مصر ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الإثنين 5 يونيو 2017 بالصاغة في مصر

سمر العشري

بعد قرار البنك المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار والذي ادي ذلك الي ارتفاع بشكل غير مسبوق ، بالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244  .

سعر الذهب اليوم الاثنين :

السعر العالمي : 1,278.45دولار أمريكي.

الوحدة بالجنيه المصري
قد تختلف الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 730 إلى 733
عيار 22 669 إلى 672
عيار 21 639 إلى 641
عيار 18 548 إلى 549
عيار 14 426 إلى 427
عيار 12 365 إلى 366
الاونصة 22,712 إلى 22,783
الجنيه الذهب 5,112 إلى 5,128
الكيلو 730,286 إلى 732,571
 

المصدر: مصر 365

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رئيس قسم الأخبار

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