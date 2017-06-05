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سعر الدولار اليوم الإثنين 5 يونيو 2017 بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم الإثنين 5 يونيو 2017 بالبنوك والسوق السوداء سعر الدولار اليوم الإثنين 5 يونيو 2017 بالبنوك والسوق السوداء

سمر العشري

شهد سعر الدولار فى التعاملات الصباحية اليوم بالبنوك ، حيث سجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة البيع 18.7 جنيه مصري في بنك المشرق ، وفي حالة الشراء 18.5 جنيه مصري في البنك الأهلي المصري  ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات ، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية .

سعر الدولار اليوم الاثنين في البنوك :

البنك سعر الشراء سعر البيع
مصر إيران للتنمية 18.0500 18.1500
مصرف ابو ظبي 18.0500 18.1500
البنك المصري الخليجي 18.0700 18.1700
البنك الأهلي 17.9500 18.0500
بنك البركة 18.0500 18.1500
بنك القاهرة 17.9500 18.0500
بنك الاسكندرية 18.0500 18.1500
البنك العربي الافريقي 18.0000 18.1000
البنك المركزي 18.0324 18.1353
بنك مصر 17.9500 18.0500
بنك بلوم مصر 18.0500 18.1500
كريدي أجريكول 18.0700 18.1700
بنك التعمير والإسكان 18.0500 18.1500
بنك بيريوس 18.0500 18.1500
بنك قناة السويس 18.0500 18.1500
المصرف المتحد 18.0500 18.1500
البنك التجاري الدولي 18.0500 18.1500
المصري لتنمية الورادات 18.0500 18.1500
البنك الأهلي المتحد 18.0500 18.1500
بنك المشرق 18.0700 18.1700
بنك الاستثمار العربي 18.0500 18.1500
البنك الأهلي اليوناني 18.0500 18.1500
بنك HSBC 18.0500 18.2000 

 

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :

سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 18.11 جنيه مصري ، وسعر البيع 18.15 جنيه مصري .

 المصدر: مصر 365

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