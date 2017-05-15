حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 16مايو 2017 مع ماغي فرح

شيماء مصطفى

برج الحمل

مهنياً: تعقد هذا اليوم صفقات كبيرة وتعقد اتفاقات جديدة تحصل من خلالها على أرباح جيدة



عاطفياً: لا تبقَ صامتاً وحاول أن تناقش الحبيب في أمور متعددة لتتعرف إليه أكثر فأكثر



صحياً: خفف من تناول ثمار البحر وخصوصاً المقلي منها، وحاول التنويع في مأكولاتك

برج الثور

مهنياً: قد تجد نفسك في موقف ضعيف، يزعجك خبر يتعلق بأحد الأصدقاء أو تصرف أحد الزملاء، أرجئ المفاوضات والمواعيد



عاطفياً: لا تثر المشاكل مع الشريك بسبب تدخلاتك الكثيرة، بل كن هادئاً في نقاشك معه ولا داعي إلى الانفعال



صحياً: بين الصحة وإهمالها خيط رفيع، أنت وحدك القادر على عدم قطعه، بإقدامك على القيام بكل ما من شأنه إفادتك

مهنياً: تكون هذا اليوم أكثر تسامحاً مع زملاء العمل ولا تطالبهم بالكثير، بل تساعدهم في حل في بعض المشاكل المستعصية



عاطفياً: لا تستمر في أخطائك تجاه الشريك وكن حذراً من التدخلات وأصحاب النيات السيئة



صحياً: الأرق الذي ينتابك ليلاً يسبب لك الإرهاق، فحاول أن تجد الحل له مع أصحاب الاختصاص

مهنياً: تكون هذا اليوم أكثر مثابره وتواصل الطريق الذي رسمته لنفسك في مجالك المهني الجديد



عاطفياً: كن أكثر قناعه بأفكارك ولا تتنازل عنها وانطلق بعلاقه عاطفيه جديده



صحياً: سارع إلى الالتحاق بأقرب نادٍ رياضي لممارسة التمارين الرياضية المفيدة

برج الأسد

مهنياً: لحسن الحظ تعود المياه إلى مجاريها، ثم تتطور الأمور لكي تعيش مرتاحاً وتعرف ملذات كثيرة تتضاعف وتجعلك مطمئنا وسعيداً



عاطفياً: تفتح قلبك للشريك وتصارحه بأفكارك ومشاعرك بمحبة وتناقشان الموضوعات المهمة والمتعلّقة بمشاريعكما المستقبلية



صحياً: خفف من النوم واستعض عنه بالقيام ببعض النشاطات المفيدة للجسم، كالمشي أو السباحة

مهنياً: قد تبدو متوتّراً اليوم بعض الشيء، لكنّك سرعان ما تميل إلى التساهل والليونة لكي تتجنّب القطيعة



عاطفياً: تحاشَ الغيرة والشكوك، وكذلك العناد والتملّكية، وحاول تفهّم حاجات الحبيب



صحياً: حاول أن تختار كل ما يناسبك صحياً من المأكولات، وانصح الآخرين أن يفعلوا مثلك

برج الميزان

مهنياً: تجذب مصداقيتك وكفاءتك العالية وذكاؤك الكبير رجال الأعمال ويقدّمون لك العروض الكبيرة



عاطفياً: تشعر بأنّ الشريك لا يفهمك ولا يقدّر الضغوط التي تتعرّض لها، وتحاول لفت الأنظار بأي طريقة



صحياً: لا تختلق المشكلات الشخصية حتى لو شعرت بالاستياء، وحاول تناسي الماضي الأليم

مهنياً: تتاح لك فرص كثيرة لإثبات الذات ولتطوير أعمالك، فحاول أن تستغلها في الوقت المناسب



عاطفياً: لن تتأخر في استعمال كل ما قدر لك من جاذبية وجمال بهدف التأثير في من تريد، لكنك لن تتمكن من السيطرة على المواقف



صحياً: قد تنعكس أوضاعك في العمل وخارجه على صحتك ونفسيتك، وتجعلك متوتر الأعصاب وشديد الانفعال

برج القوس

مهنياً: تسير هذا اليوم في الاتجاه الصحيح نحو هدفك من دون أن تواجه أي مصاعب أو مشاكل أو اعتراض من أرباب العمل



عاطفياً: زيارة مفاجئة من شخص لم تره منذ مدة تفرحك كثيراً وتحمسك للارتباط به نظراً إلى مميزاته التي تعجبك



صحياً: تفكر في سفر برفقة أفراد العائلة، شعوراً منك بالحاجة إلى الترفيه والترويح عن النفس

برج الجدي

مهنياً: تباشر اليوم أعمالاً كثيرة متراكمة وتضع نصب عينيك اهدافاً ضخمة تسعى لتحقيقها



عاطفياً: حاول السيطرة على انفعالاتك وابتعد عن معاتبة الحبيب وانتقاده عند كل خلاف أو خطأ صغير



صحياً: تريّث قبل القيام بنشاطات مكثفة دفعة واحدة، خذ الأمور بالتروّي، ومهّد لها خطوة خطوة

مهنياً: يعترض أحدهم على مشاريعك ويعرقل خطواتك، ما يؤثر سلباً في ثقتك بالنفس فتعيد الحسابات



عاطفياً: أحذرك من تسرع أو تهور يؤدي إلى بعض التوتر في العلاقة بالشريك وربما إلى قطعها نهائياً



صحياً: حاول التخفيف من الجلوس ساعات طويلة وراء مكتبك، واستفد من الوقت المتاح للقيام ببعض الحركة

مهنياً: تخرج اليوم من عزلتك الطويلة، وتبدأ بتوسيع دائرة تحرّكاتك ونشاطك وتتشارك مع الآخرين في الأهداف



عاطفياً: كُن حذراً في تعاملك مع الحبيب واحرص على سلامة العلاقة واستقرارها



صحياً: قد يزعجك شخص ما بتصرفاته اللاأخلاقية فتنفعل وتثور وتفقد أعصابك

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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