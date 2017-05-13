حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأحد 14مايو 2017 مع ماغي فرح

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً: تبرع إذا كنت تعمل في مجال الكتابة والتأليف والصحافة والنشر، عليك بالحذر الدائم والدرس المتأني لكل خطوة



عاطفياً: حذار الخلافات الطارئة والكلمات الحادّة وإذا كنت عازبًا فهذا اليوم رائع لتلبية الدعوات فلا تكن متحفّظًا



صحياً: تدرك جيداً أن إهمال وضعك الصحي ستترتب عليه نتائج سلبية، فتحاول تغيير نمطك الغذائي

برج الثور

مهنياً: أجواء العمل الجيدة مناسبة لتحركاتك وأفكارك، بهدف التمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح



عاطفياً: إنشغال الحبيب هذا اليوم لا يعني أنه لا يحبك، وعليك أن تقدر ظروفه ومشاعره



صحياً: لا تقدم على الخطوات الناقصة صحياً، بل ادرسها جيداً حتى لو اضطررت إلى الاستعانة بأصحاب الاختصاص

مهنياً: قد تطرأ بعض المشكلات المالية أو الهواجس، لا تُقدم على عمل مرتجل، وحافظ على افكارك وآرائك في هذا اليوم



عاطفياً: إمنح الحبيب فرصة جديدة لتنجح علاقتك به على أمل أن تسير الأمور لاحقاً على خير ما يرام



صحياً: ممارسة تمارين رياضية خفيفة غير مرة في الأسبوع تعود بالفائدة على وضعك الصحي

مهنياً: لديك قدرة كبيرة على اقناع الآخرين بوجهة نظرك اليوم، وعليك أن تكون أكثر قوة وأن تعرف كيف تحمي مصلحتك في العمل



عاطفياً: تحتاج إلى الانعزال قليلاً والابتعاد عن الصخب، وخصوصاً أن حياتك العاطفية قد تعرف بعض التراجع



صحياً: أنت صاحب نخوة فلا تعدم أي طريقة لترفه عن نفسك وتبعد عنك هموم العمل

برج الأسد

مهنياً: قد تستاء لقرار يصدر أو لأمر يتعلّق بأحد الزملاء، فتحاول مساعدته بكل ما أوتيت من قوة



عاطفياً: حافظ على سرية مشاعرك واقبل ما يحدث بدون اعتراض إذا استطعت



صحياً: تدفعك الانفعالات نحو الهاوية، فتمالك نفسك ولا تعرّض استقرارك الصحي للخطر

مهنياً: إذا كنت تبحث عن الفرص المناسبة، فقد حان الوقت لتحقيق ذلك، لكن عليك حسن الاختيار بين العروض المقدَّمة إليك



عاطفياً: قد تجد نفسك حائراً في بعض القرارات الحاسمة، لا بأس إذا استعنت بالشريك لئلا تقع في الخطأ



صحياً: إبتعد عن المأكولات الغنية بالمكونات المسبّبة للإصابة بالكوليسترو

برج الميزان

مهنياً: لا تتورّط إطلاقاً في تصاريح مؤذية، بل حاول أن تبقي مخططاتك سرية أو مخفية قدر المستطاع



عاطفياً: لا تكن عنيداً أو متشبثاً بآرائك، بل استمع إلى رأي الشريك وجادله بالحجة والمنطق، لا بإطلاق الأحكام المسبقة



صحياً: اختر من لائحة طعامك مأكولات مدروسة ومفيدة للصحة كما يقتضي نظامك الغذائي

مهنياً: يبدو أنك تشعر بيوم من عدم الاستقرار ومع ذلك تجد هدفك يتحقق، مع أن التقدم الذي قد تحرزه قد يكون بطيئاً



عاطفياً: لا تبحث عن فرض إرادتك أو إظهار قوتك على الشريك وأجّل المبادرات، فقد تتراجع المعنويات وتشعر بالتعب والإرهاق والقلق النفسي



صحياً: قاوم الإغراءت التي يحاول الآخرون إيقاعك فيها فهم على ما يبدو غير مهتمين بصحتهم

برج القوس

مهنياً: يحمل هذا اليوم حظاً في المضاربات المالية ودعماً من قبل بعض السلطات أو الأهل، ويكون الوقت مناسباً للاتصال ببعض المؤسسات الكبيرة



عاطفياً: لا تستعجل الأمور وكن صبوراً، قريباً تحقق أمنيتك وترتبط بالشريك رسمياً



صحياً: لا تستسلم أمام البدانة ولا أمام كل ما يغريك على تناول الطعام الذي يضرّ صحتك

برج الجدي

مهنياً: احذر مشكلات أو اضطراباً على صعيد الشراكة، وتجنب التصرف بفوضى لئلا تولد المتاعب ويكون عملك بلا جدوى



عاطفياً: تجنّب الخلافات والعدائية والكلام الجارح مع الشريك، فهي تهدّد العلاقة الجديدة بالتراجع



صحياً: الأجواء المريحة متوافرة ومساعدة للقيام بأي نشاط ينعكس إيجاباً على صحتك

مهنياً: يحالفك الحظ، أو تؤدي دوراً مهماً في جمع الشمل، أو تقريب وجهات النظر، أو التخفيف من أعباء بعض الزملاء



عاطفياً: تنطلق في عدة اتجاهات، وتسوّي أمورك العاطفية، وتنهمك بقضية معينة، وتبذل جهداً كبيراً لإنجاحها



صحياً: إذا أردت المحافظة على صحة سليمة وجسم رشيق، عليك بمخطط رياضي لبقية هذا الصيف

مهنياً: قد تمرّ بتجارب قاسية بحيث يكون اليوم فارغاً من الحصانة ومخيّباً للآمال، وتبدو متوتراً لا تحسن الاختيار



عاطفياً: بدّد المخاوف والمشاعر السلبية وركّز على الإيجابيات في شخص الحبيب



صحياً: فنجان يانسون مساء ولو في الصيف يريح معدتك ويساعدك على النوم

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