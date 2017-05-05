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حظك اليوم برج العذراء 6/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العذراء 6/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العذراء 6/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العذراء

مهنياً: تزعجك بعض المستجدات فحاول ألا تتوقف عند لحظات كهذه مدة طويلة ولا تؤزّم الوضع، بل عالجه بهدوء

عاطفياً: يوم جميل جدّاً تكثر فيه العواطف المشتعلة ويكون مناسباً لجمع الشمل والمصالحة

صحياً: قم بسفر مع الشريك تستغلانه لتمضية أجمال الفترات الترفيهية ما ينعكس إيجاباً على الصحة

 

ابراج مكتوب

 

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

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