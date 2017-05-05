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حظك اليوم برج الجوزاء السبت 6/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجوزاء السبت 6/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجوزاء السبت 6/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجوزاء

مهنياً: يدعمك اصدقاء أو فئات أو جماعات تنتمي إليها، وقد تتلقى مفاجآت سارّة او تتلقى زيارة مفاجئة،

عاطفياً: لا توفر أي جهد في سبيل اسعاد الحبيب وتأمين الراحة له فهو يستحق ذلك

صحياً: اذا أردت الحصول على جسم رشيق، عليك ان تمارس الرياضة بوتيرة مستمرة ومتواصلة

 

ابراج مكتوب

 

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

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